أكسيوس: إسرائيل قدمت لسوريا مقترحًا لإتفاقية أمنية جديدة

أعلن موقع أكسيوس اليوم الثلاثاء نقلًا عن مصدرين مطلعين أن إسرائيل قدمت لسوريا مقترحًا تفصيليًا لاتفاقية أمنية جديدة.



وذكر تقرير أكسيوس أن المقترح الإسرائيلي يستند إلى اتفاقية السلام التي أبرمتها إسرائيل مع مصر عام 1979.