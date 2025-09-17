أرملة المعارض الروسي نافالني تقول إنه قُتِل مسمما

أعلنت أرملة المعارض الروسي ألكسي نافالني الذي توفي في ظروف غامضة في السجن في شباط 2024، إنه قتل مسمّما، مشيرة الى أنها تستند في ذلك الى اختبارات أجرتها مختبرات غربية.



وكتبت يوليا نافالنايا على تطبيق تلغرام: "خلص مختبران في بلدين مختلفين، وبشكل مستقل، الى أن أليكسي تمّ تسميمه"، مشيرة الى أن الاختبارات أجريت على "عينات بيولوجية" أخذت من زوجها الراحل بعد وفاته في سجن روسي.