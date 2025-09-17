الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة "مسار موقت" لخروج السكان من مدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي إقامة "مسار انتقال موقت" لخروج سكان مدينة غزة منها، غداة توسيعه هجومه البري وتكثيف القصف على كبرى مدن القطاع المدمّر بعد قرابة عامين من الحرب مع حركة حماس.



ونشر المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي على منصة إكس بيانا جاء فيه "من أجل تسهيل الانتقال جنوبا يتم فتح مسار انتقال موقت عبر شارع صلاح الدين"، مشيرا الى أنه سيتاح الانتقال عبره "لمدة 48 ساعة" من ظهر الأربعاء وحتى ظهر الجمعة (09,00 ت غ).



ويمتد شارع صلاح الدين بموازاة ساحل القطاع من شماله الى جنوبه.



وكثّف الجيش في الأسابيع الماضية من إنذارات لسكان مدينة غزة الواقعة في شمال القطاع، بوجوب مغادرتها والانتقال الى "منطقة إنسانية" أقامها في جنوب القطاع، مع استعداده لشنّ هجوم يهدف الى السيطرة على المدينة.



