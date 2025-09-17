الكرملين: لا علم لدينا بما يقال عن تسميم نافالني

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء أنه ليس على دراية بمزاعم يوليا نافالنايا أرملة أليكسي نافالني بشأن تسميم زوجها الراحل في سجن روسي.وقالت يوليا إن فحوصًا أجراها مختبران أجنبيان على عينات من جثة زوجها أظهرت أنه تعرض للتسميم.