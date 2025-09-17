ألمانيا: لا نزال ندرس مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على إسرائيل

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن الحكومة لم تبلور بعد وجهة نظر نهائية بشأن مقترحات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة.



وذكر المتحدث شتيفان كورنيليوس في خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول الخطط: "نحن على علم بالخطط الخاصة بالعقوبات. والمفوضية (الأوروبية) تناقشها منذ عدة أيام. ستُقدم اليوم والحكومة الألمانية لم تشكل بعد رأيا نهائيا بشأنها".