البابا ليو يندد بمعاناة الفلسطينيين "غير المقبولة" في غزة

ندد البابا ليو بابا الفاتيكان بالظروف "غير المقبولة" التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، وعبّر عن تضامنه مع المدنيين وجدد مناشدته لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



وقال البابا في خلال مقابلته العامة الأسبوعية في الفاتيكان: "أعبر عن قربي الشديد من الشعب الفلسطيني في غزة، الذي لا يزال يعيش في الخوف ويكافح للبقاء في ظروف غير مقبولة، ويُجبَر بالقوة على النزوح – مرة أخرى – عن أرضه".



ودعا البابا مجددا لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن المحتجزين في غزة والتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع عبر التفاوض.



وقال: "أدعو الجميع إلى الاتحاد معي بالصلاة، لكي يشرق سريعا فجر سلام وعدالة".