المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الحرب على غزة

اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق اتفاقات للتجارة الحرة تتعلق بالسلع الإسرائيلية بسبب الحرب في قطاع غزة، غير أن هذا الإجراء لا يحظى حاليا بدعم كاف من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإقراره.



كما اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس حزمة عقوبات على وزيرين إسرائيليين وأعضاء في حركة حماس ومستوطنين مارسوا العنف ضد فلسطينيين.