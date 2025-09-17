الكرملين: خطط أوروبا لن تؤثر على روسيا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن خطط أوروبا للتخلص من إمدادات الطاقة والسلع الروسية بسرعة أكبر لن تؤثر على روسيا ولن تجبرها على تغيير موقفها.يأتي هذا بعدما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفوضية الأوروبية ستقترح تسريع التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي.