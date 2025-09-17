السعودية تدين "بأشد العبارات" عمليات توغل القوات الإسرائيلية في غزة

نددت السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية "بأشد العبارات" بالعملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة، وذلك بعد يوم من شن إسرائيل هجوما بريا على المدينة.



وقالت وزارة الخارجية في البيان: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات لعمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومواصلتها ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات فعلية تضع حدا لهذا النهج الإجرامي القائم على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".