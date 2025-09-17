إيران ترفض الانتقادات الأميركية لبرنامجها الصاروخي

نددت إيران بانتقادات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هذا الأسبوع لبرنامجها الصاروخي الذي اعتبر بأنه يشكّل "خطرا غير مقبول".



ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تصريحات روبيو بـ"الهراء"، مشيرا إلى أنه لا يحق للولايات المتحدة "التعليق على الإمكانات الدفاعية لدولة قررت المحافظة على استقلاليتها بأي ثمن".