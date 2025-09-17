الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الخارجية الأوكرانية: الولايات المتحدة وافقت على أولى شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا
أخبار دولية
2025-09-17 | 09:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة الخارجية الأوكرانية: الولايات المتحدة وافقت على أولى شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا
أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي أنّ الولايات المتحدة وافقت على أولى شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا بموجب آلية جديدة يمولها حلفاء آخرون.
وذكرت مصادر رويترز أنّ وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون السياسية إلبريدج كولبي وافق على ما يصل إلى شحنتين بقيمة 500 مليون دولار بموجب الآلية الجديدة المعروفة باسم "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الخارجية
الأوكرانية:
الولايات
المتحدة
وافقت
شحنات
المساعدات
العسكرية
لأوكرانيا
التالي
مقتل 22 قرويا بأيدي "مسلحين" في غرب النيجر
أكسيوس: إسرائيل قدمت لسوريا مقترحًا لإتفاقية أمنية جديدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-08-19
البيت الأبيض: الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا
أخبار دولية
2025-08-19
البيت الأبيض: الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-07-29
بريطانيا باشرت إلقاء أولى شحنات المساعدة عن طريق الجو فوق غزة
أخبار دولية
2025-07-29
بريطانيا باشرت إلقاء أولى شحنات المساعدة عن طريق الجو فوق غزة
0
أخبار دولية
2025-07-24
الأمم المتحدة: لا نعرف عدد شحنات المساعدات في غزة لغياب التصاريح الإسرائيلية
أخبار دولية
2025-07-24
الأمم المتحدة: لا نعرف عدد شحنات المساعدات في غزة لغياب التصاريح الإسرائيلية
0
أخبار دولية
2025-07-02
وزارة الدفاع الأوكرانية: لم نتلق أي بلاغ مسبق عن خفض في شحنات الأسلحة الأميركية
أخبار دولية
2025-07-02
وزارة الدفاع الأوكرانية: لم نتلق أي بلاغ مسبق عن خفض في شحنات الأسلحة الأميركية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:31
الأمم المتحدة تحذر من نقص الإمدادات لشمال غزة بعد إغلاق إسرائيل لمعبر
أخبار دولية
10:31
الأمم المتحدة تحذر من نقص الإمدادات لشمال غزة بعد إغلاق إسرائيل لمعبر
0
أخبار دولية
10:21
الولايات المتحدة صنفت أربع جماعات مسلحة منظمات إرهابية
أخبار دولية
10:21
الولايات المتحدة صنفت أربع جماعات مسلحة منظمات إرهابية
0
أخبار دولية
10:16
العاهل الأردني يندد بتوسيع إسرائيل عمليتها البرية في غزة
أخبار دولية
10:16
العاهل الأردني يندد بتوسيع إسرائيل عمليتها البرية في غزة
0
أخبار دولية
09:30
إسرائيل: أي خطوات يتخذها الاتحاد الأوروبيّ ضدنا ستلقى ردًا مناسبًا
أخبار دولية
09:30
إسرائيل: أي خطوات يتخذها الاتحاد الأوروبيّ ضدنا ستلقى ردًا مناسبًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
منوعات
05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
0
أخبار دولية
2025-06-20
القمة المصرفية العربية الدولية 2025 في باريس: ترسيخ الشراكة العربية الأوروبية في مواجهة التحديات العالمية
أخبار دولية
2025-06-20
القمة المصرفية العربية الدولية 2025 في باريس: ترسيخ الشراكة العربية الأوروبية في مواجهة التحديات العالمية
0
صحف اليوم
2025-09-16
السنة القضائية الجديدة تنطلق اليوم... وهذا ما قاله مرجع قضائي لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
2025-09-16
السنة القضائية الجديدة تنطلق اليوم... وهذا ما قاله مرجع قضائي لـ"الشرق الأوسط"
0
أخبار دولية
2025-06-24
اليازجي: ما يطلبه الشعب السوريّ هو الأمن والأمان والسلام
أخبار دولية
2025-06-24
اليازجي: ما يطلبه الشعب السوريّ هو الأمن والأمان والسلام
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:25
عسكريون متقاعدون يحتجون في بيروت وطرابلس: قطع طرقات وإشعال إطارات للمطالبة بحقوقهم
تقارير نشرة الاخبار
06:25
عسكريون متقاعدون يحتجون في بيروت وطرابلس: قطع طرقات وإشعال إطارات للمطالبة بحقوقهم
0
أخبار لبنان
06:02
النائب فضل الله أكد من مجلس النواب أن اسرائيل تقيم منطقة عازلة على طول الحدود الجنوبية
أخبار لبنان
06:02
النائب فضل الله أكد من مجلس النواب أن اسرائيل تقيم منطقة عازلة على طول الحدود الجنوبية
0
أخبار دولية
05:59
الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة "مسار موقت" لخروج السكان من مدينة غزة
أخبار دولية
05:59
الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة "مسار موقت" لخروج السكان من مدينة غزة
0
أخبار دولية
04:42
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون إتصالًا مع نظيرهم الإيراني اليوم
أخبار دولية
04:42
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون إتصالًا مع نظيرهم الإيراني اليوم
0
أمن وقضاء
03:06
تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"
أمن وقضاء
03:06
تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"
0
أخبار دولية
01:32
البابا لاوون اتّصل بكاهن غزة: قلق مما يحصل وقرب روحي من الجميع
أخبار دولية
01:32
البابا لاوون اتّصل بكاهن غزة: قلق مما يحصل وقرب روحي من الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
16:21
إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:21
إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟
0
رياضة
13:47
البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت
رياضة
13:47
البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت
0
أخبار دولية
13:43
إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟
أخبار دولية
13:43
إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:11
المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس
أخبار لبنان
05:11
المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس
2
منوعات
04:35
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
منوعات
04:35
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
3
أمن وقضاء
12:58
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
أمن وقضاء
12:58
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
4
حال الطقس
02:18
طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...
حال الطقس
02:18
طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...
5
خبر عاجل
00:30
التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين
خبر عاجل
00:30
التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين
6
منوعات
05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
منوعات
05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
7
اسرار
23:27
أسرار الصحف 17-09-2025
اسرار
23:27
أسرار الصحف 17-09-2025
8
أخبار لبنان
13:14
مقررات مجلس الوزراء...
أخبار لبنان
13:14
مقررات مجلس الوزراء...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More