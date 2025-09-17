وزارة الخارجية الأوكرانية: الولايات المتحدة وافقت على أولى شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي أنّ الولايات المتحدة وافقت على أولى شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا بموجب آلية جديدة يمولها حلفاء آخرون.



وذكرت مصادر رويترز أنّ وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون السياسية إلبريدج كولبي وافق على ما يصل إلى شحنتين بقيمة 500 مليون دولار بموجب الآلية الجديدة المعروفة باسم "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية".