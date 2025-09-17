إسرائيل: أي خطوات يتخذها الاتحاد الأوروبيّ ضدنا ستلقى ردًا مناسبًا

حذّر وزير الخارجية الإسرائيليّ جدعون ساعر من أنّ أي عقوبات يتخذها الاتحاد الأوروبيّ ضد إسرائيل، "ستلقى ردًا مناسبًا"، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية فرض قيود تجارية على الدول العبرية وعقوبات على وزيرين متطرفين.



وقال ساعر في منشور على منصة "إكس": "إنّ توصيات المفوضية الأوروبية، برئاسة (أورسولا) فون دير لايين، تمثل اعوجاجا أخلاقيًا وسياسيًا أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا".



ولفت إلى أنّ "أي إجراء ضد إسرائيل سيلقى الرد المناسب".