الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إسرائيل: أي خطوات يتخذها الاتحاد الأوروبيّ ضدنا ستلقى ردًا مناسبًا

أخبار دولية
2025-09-17 | 09:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إسرائيل: أي خطوات يتخذها الاتحاد الأوروبيّ ضدنا ستلقى ردًا مناسبًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إسرائيل: أي خطوات يتخذها الاتحاد الأوروبيّ ضدنا ستلقى ردًا مناسبًا

حذّر وزير الخارجية الإسرائيليّ جدعون ساعر من أنّ أي عقوبات يتخذها الاتحاد الأوروبيّ ضد إسرائيل، "ستلقى ردًا مناسبًا"، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية فرض  قيود تجارية على الدول العبرية وعقوبات على وزيرين متطرفين.
     
وقال ساعر في منشور على منصة "إكس": "إنّ توصيات المفوضية الأوروبية، برئاسة (أورسولا) فون دير لايين، تمثل اعوجاجا أخلاقيًا وسياسيًا أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا".

ولفت إلى أنّ "أي إجراء ضد إسرائيل سيلقى الرد المناسب".

آخر الأخبار

أخبار دولية

خطوات

يتخذها

الاتحاد

الأوروبيّ

ستلقى

مناسبًا

LBCI التالي
مقتل 22 قرويا بأيدي "مسلحين" في غرب النيجر
أكسيوس: إسرائيل قدمت لسوريا مقترحًا لإتفاقية أمنية جديدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-22

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يحث غروسي على اتخاذ خطوات مناسبة ضد الولايات المتحدة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-05

ترامب: الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على غوغل ظالمة وأمرت ببدء خطوات الرد عليها

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-22

الرئيس الإيرانيّ: شعبنا لن يستسلم أبدًا للقوة والتهديد ومن الطبيعيّ أن يرد على العدوان ردًا مناسبًا

LBCI
أخبار دولية
2025-06-27

فون دير لاين: الإتحاد الأوروبي تلقى أحدث مقترح تفاوضي من أميركا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:31

الأمم المتحدة تحذر من نقص الإمدادات لشمال غزة بعد إغلاق إسرائيل لمعبر

LBCI
أخبار دولية
10:21

الولايات المتحدة صنفت أربع جماعات مسلحة منظمات إرهابية

LBCI
أخبار دولية
10:16

العاهل الأردني يندد بتوسيع إسرائيل عمليتها البرية في غزة

LBCI
أخبار دولية
09:27

وزارة الخارجية الأوكرانية: الولايات المتحدة وافقت على أولى شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:38

بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء

LBCI
أخبار دولية
2025-06-20

القمة المصرفية العربية الدولية 2025 في باريس: ترسيخ الشراكة العربية الأوروبية في مواجهة التحديات العالمية

LBCI
صحف اليوم
2025-09-16

السنة القضائية الجديدة تنطلق اليوم... وهذا ما قاله مرجع قضائي لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
أخبار دولية
2025-06-24

اليازجي: ما يطلبه الشعب السوريّ هو الأمن والأمان والسلام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:25

عسكريون متقاعدون يحتجون في بيروت وطرابلس: قطع طرقات وإشعال إطارات للمطالبة بحقوقهم

LBCI
أخبار لبنان
06:02

النائب فضل الله أكد من مجلس النواب أن اسرائيل تقيم منطقة عازلة على طول الحدود الجنوبية

LBCI
أخبار دولية
05:59

الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة "مسار موقت" لخروج السكان من مدينة غزة

LBCI
أخبار دولية
04:42

وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون إتصالًا مع نظيرهم الإيراني اليوم

LBCI
أمن وقضاء
03:06

تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"

LBCI
أخبار دولية
01:32

البابا لاوون اتّصل بكاهن غزة: قلق مما يحصل وقرب روحي من الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟

LBCI
رياضة
13:47

البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت

LBCI
أخبار دولية
13:43

إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:11

المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس

LBCI
منوعات
04:35

بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء

LBCI
أمن وقضاء
12:58

الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

LBCI
حال الطقس
02:18

طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...

LBCI
خبر عاجل
00:30

التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين

LBCI
منوعات
05:38

بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 17-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
13:14

مقررات مجلس الوزراء...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More