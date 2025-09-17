العاهل الأردني يندد بتوسيع إسرائيل عمليتها البرية في غزة

ندد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتوسيع إسرائيل عملياتها البرية في قطاع غزة التي رأى إنها "تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم" على ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.



وقال البيان إن الملك عبد الله أدان في خلال المباحثات التي عقدها مع أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر بسمان الزاهر في عمان "توسيع إسرائيل عمليتها البرية على غزة، والتي تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم".



وشدد الملك عبد الله على "ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية" محذرا من "خطورة استمرار الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".



كذلك، جدد العاهل الأردني "إدانة الأردن للعدوان الإسرائيلي على قطر، والوقوف إلى جانبها، ومواصلة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية سيادة الدول من أي انتهاك".









































