الولايات المتحدة صنفت أربع جماعات مسلحة منظمات إرهابية

أخبار دولية
2025-09-17 | 10:21
الولايات المتحدة صنفت أربع جماعات مسلحة منظمات إرهابية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة صنفت أربع جماعات مسلحة، متحالفة مع إيران، منظمات إرهابية أجنبية.
 
وأوضحت الوزارة في بيان أن المنظمات هي حركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وحركة أنصار الله الأوفياء وكتائب الإمام علي. 

وذكرت أن المنظمات الأربع مصنفة في السابق على أنها ضمن "الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص" وذلك في عام 2023.
 
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في البيان إن جماعات الميليشيا المتحالفة مع إيران شنت هجمات على السفارة الأمريكية في بغداد والقواعد التي تستضيف القوات الأمريكية وقوات التحالف، مشيرة الى أنها تستخدم عادة أسماء وهمية أو جماعات وكيلة للتعتيم على مشاركتها.

أخبار دولية

المتحدة

جماعات

مسلحة

منظمات

إرهابية

