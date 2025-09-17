عراقجي: إيران مستعدة لحل "عادل ومتوازن" مع أوروبا بشأن برنامجها النووي

أبدت إيران استعدادها للتوصل إلى حل "عادل ومتوازن" مع القوى الأوروبية بشأن ملفها النووي، وذلك عقب محادثات هاتفية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عقب المحادثات مع نظرائه الألماني والفرنسي والبريطانية ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن "إيران مستعدة لحل عادل ومتوازن يضمن المصالح المشتركة. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب نهجا مسؤولا ومستقلا من جانب الدول الأوروبية الثلاث، وعدم التأثر بجهات فاعلة".