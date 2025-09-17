دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسيّ إيرانيّ: عدم إحراز تقدم يذكر في محادثات اليوم

أكّد دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسيّ إيرانيّ أنّ وزير خارجية إيران ونظراء أوروبيين لم يحرزوا تقدمًا يذكر في محادثات اليوم بهدف تجنب إعادة فرض عقوبات دولية على طهران بسبب برنامجها النوويّ في نهاية الشهر الحاليّ.