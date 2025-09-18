الأخبار
مجلس الدفاع المشترك: الاعتداء على قطر يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة
أخبار دولية
2025-09-18 | 08:09
بحث مجلس الدفاع المشترك في المسائل المتعلقة بالاعتداء الاسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر وسلامتها، وتهديد أمنها واستقرارها.
وأدان خلال انعقاده، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون، بأشد العبارات هذا الاعتداء العسكري الخطير.
وأكد أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.
وأشار الى أن الاعتداء على دولة قطر هو اعتداء على دول مجلس التعاون جميعاً، معلنة أنها تؤيدها في جميع الاجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء، وللحفاظ على أمنها والدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها.
ولفت الى أن هذا الاعتداء يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، وتعدياً على الجهود الدبلوماسية والوساطة التي تقوم بها دولة قطر، للتوصل الى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
وشدد على أن أمن دول المجلس لا يتجزأ، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك، وبهذا الشأن قرر مجلس الدفاع المشترك، الآتي:
1.
زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة.
2.
العمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس.
3.
تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.
4.
تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون.
5.
تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الثلاثة أشهر القادمة على أن يتبعه تمرين جوي فعلي مشترك (قطاعات).
كما اتفق الجمع على استمرار العمل والتنسيق والتشاور على كافة المستويات العسكرية والاستخباراتية، لاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي، والعمل على تكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة كافة المخاطر والتحديات.
