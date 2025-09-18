وزير الخارجية الإيطالي: منفتحون على فرض عقوبات تجارية من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده منفتحة على دراسة فرض عقوبات تجارية من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل ما دامت لا تؤثر على المدنيين.ولفت تاياني، في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، الى أن روما تؤيد فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ممن يتبنون مواقف "غير مقبولة" تجاه قطاع غزة والضفة الغربية.