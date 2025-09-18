ترامب: أختلف مع بريطانيا بشأن الاعتراف بفلسطين

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يختلف مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، وذلك خلال حديثه عقب اجتماع ثنائي.ورداً على سؤال حول الاعتراف بدولة فلسطينية، قال: "أختلف مع رئيس الوزراء في هذا الشأن، وهو أحد خلافاتنا القليلة في الواقع".وأشار ستارمر الى إنه وترامب متفقان على هدف إرساء السلام في المنطقة.وأعلن ستارمر "نحن متفقان تماماً على الحاجة إلى السلام وخارطة طريق، لأن الوضع في غزة لا يحتمل".ورداً على سؤال حول التقارير التي تفيد بأنه ينتظر مغادرة ترامب البلاد ليعترف رسمياً بدولة فلسطينية مطلع الأسبوع المقبل، أجاب ستارمر "أوضحت موقفي في نهاية تموز فيما يتعلق بالتوقيت، وهو أمر لا علاقة له بزيارة الدولة هذه".وتابع "ناقشت الأمر مع الرئيس، كما هو متوقع، بين زعيمين يحترم كل منهما الآخر ويحبان بعضهما ويريدان التوصل إلى حل أفضل بأمثل طريقة ممكنة".