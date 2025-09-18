ماكرون يتوقع إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران قبل نهاية أيلول

توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن يعيد مجلس الأمن الدولي قبل نهاية الشهر الحالي بدفع من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فرض عقوبات دولية على إيران على خلفية برنامجها النووي.



وخلال مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية نشرت مقتطفات منها الخميس، سئل ماكرون عما اذا كان سيعاد فرض العقوبات على إيران "في أواخر هذا الشهر"، فردّ بالقول "نعم، أعتقد ذلك، لأن آخر ما تلقّيناه من الإيرانيين لم يكن جديا"، في إشارة الى المحادثات التي أجرتها الدول الثلاث مع طهران على مدى الأسابيع الأخيرة.