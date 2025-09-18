الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كتائب القسام تهدّد الجيش الإسرائيلي وتعلن استعدادها لعمليات واستهداف عناصره في غزة

أخبار دولية
2025-09-18 | 12:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كتائب القسام تهدّد الجيش الإسرائيلي وتعلن استعدادها لعمليات واستهداف عناصره في غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كتائب القسام تهدّد الجيش الإسرائيلي وتعلن استعدادها لعمليات واستهداف عناصره في غزة

اصدرت قيادة كتائب القسام بيانًا جاء فيه :"نقول لقيادة العدو العسكرية والسياسية: إن غزة لن تكون لقمةً سائغةً لجيشكم الرعديد، ونحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم، ولقد أعددنا لكم جيشاً من الاستشهاديين وآلافاً من الكمائن والعبوات الهندسية وستكون غزة مقبرةً لجنودكم. 

أنتم تدخلون في حرب استنزاف قاسية ستكلفكم أعداداً إضافية من القتلى والأسرى، فلقد دربنا مجاهدينا على وضع العبوات داخل قمرات آلياتكم، كما أن جرافاتكم ستكون أهدافاً مميزة لمجاهدينا وسبباً لزيادة أعداد الأسرى لدينا.

إن أسراكم موزعون داخل أحياء مدينة غزة، ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم، وإن بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسيرٍ لا حيٍ ولا ميتٍ، وسيكون مصيرهم جميعاً كمصير (رون أراد)."

أخبار دولية

القسام

تهدّد

الجيش

الإسرائيلي

وتعلن

استعدادها

لعمليات

واستهداف

عناصره

LBCI التالي
قاض أميركي يأمر بترحيل الناشط محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا
أكسيوس: وزير الخارجية السوري سيناقش رفع العقوبات الأميركية في واشنطن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-18

كتائب القسام تتهم إسرائيل بتعطيل المفاوضات حول هدنة في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-18

كتائب القسام تتهم إسرائيل بتعطيل المفاوضات حول هدنة في غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-07-07

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل خمسة من عناصره في قطاع غزة

LBCI
خبر عاجل
2025-08-30

إذاعة الجيش الإسرائيليّ: هدف الهجوم الأخير على مدينة غزة كان اغتيال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ماذا يجري بين سوريا وإسرائيل؟

LBCI
أخبار دولية
12:58

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يستقيل من منصبه

LBCI
أخبار دولية
12:28

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من أفراده في جنوب غزة

LBCI
أخبار دولية
12:20

إسرائيل تقول إن أردنيا نفّذ الهجوم عند المعبر الحدودي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-20

الإتصالات: الأرقام المميزة متوافرة عبر موقعي "ألفا" و"تاتش" وتطبيقاتهما

LBCI
أخبار لبنان
11:49

الجيش: العدو يواصل خروقاته واستمراره في اعتداءاته سيتسبب في عرقلة تنفيذ خطة الجيش

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-12

تدابير سير لمدّة أسبوع بسبب أعمال تنظيف جدران نفق شكّا

LBCI
أخبار دولية
12:28

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من أفراده في جنوب غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ماذا يجري بين سوريا وإسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 18-9-2025

LBCI
أخبار لبنان
07:20

جابر: بدء خطة علمية وعملية للتعافي الاقتصادي والمالي

LBCI
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

قطر الخيرية رسمياً في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

LBCI
أخبار لبنان
09:18

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

LBCI
فنّ
03:21

"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"

LBCI
موضة وجمال
05:09

فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء

LBCI
آخر الأخبار
00:51

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
10:27

سلام تعليقًا على تهديدات إسرائيل: نطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف الاعتداءات والالتزام بالقرار 1701

LBCI
خبر عاجل
13:50

وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك

LBCI
أخبار دولية
16:26

الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More