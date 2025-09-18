الأردن يدين الهجوم عند المعبر الحدودي ويعلن فتح تحقيق

دانت وزارة الخارجية في عمّان الخميس إطلاق النار عند معبر حدودي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة فتح تحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين، وقالت الدولة العبرية إن منفذه أردني.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية إن "الأجهزة الرسمية الأردنية بدأت تحقيقا في حادثة إطلاق النار التي وقعت بعد ظهر اليوم على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين (معبر الكرامة) والتي يدينها الأردن ويرفضها"، معتبرة أنها تشكّل "خرقا للقانون وتعريضا لمصالح المملكة وقدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للأذى".

