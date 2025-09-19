بوتين يعفي نائب مدير الإدارة الرئاسية من مهام منصبه

أعلن مرسوم رئاسي الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعفى دميتري كوزاك من مهامه كنائب مدير الإدارة الرئاسية.



ولم يذكر المرسوم المكون من سطر واحد سببًا لهذه الخطوة.



وكان بيان صادر عن الكرملين قد ذكر في وقت سابق أن كوزاك، الشخصية البارزة في إدارة بوتين، قدم استقالته.



وقالت وكالة (آر.بي.سي) للأنباء إن كوزاك أرسل خطاب الاستقالة ويدرس خيارات مختلفة لخوض مجال الأعمال.



وردًا على سؤال حول هذا التقرير، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "أستطيع أن أؤكد أن دميتري نيكولايفيتش كوزاك قد استقال، بناءً على طلبه الشخصي".



وعمل كوزاك مع بوتين منذ التسعينيات عندما كانا معًا في إدارة سان بطرسبرغ، ثاني كبرى مدن روسيا.



وكان له دور رئيسي في الإشراف على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي.