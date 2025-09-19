فرنسا تعلق تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب وتطرد إثنين من دبلوماسييها

علقت فرنسا تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب وأمرت دبلوماسيين ماليين بالمغادرة ردًا على اعتقال دبلوماسي فرنسي في باماكو في آب الماضي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي وكالة فرانس برس الجمعة.



وأعلنت السلطات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا الشهر الماضي أن مواطنًا فرنسيًا أوقف للاشتباه في عمله لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية، متهمةً "دولًا أجنبية" بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.



ومنحت فرنسا الدبلوماسيين الماليين المطرودين مهلة حتى السبت لمغادرة البلاد.



وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن مالي أعلنت "خمسة من موظفي" السفارة الفرنسية في باماكو أشخاصًا غير مرغوب فيهم، لكنهم كانوا قد غادروا البلاد الأحد.



وأضاف المصدر أن "إجراءات أخرى" سيتم تنفيذها قريبًا "إذا لم يتم الإفراج عن مواطننا بسرعة".