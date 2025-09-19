مجلس الأمن يصوّت على إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

يصوّت مجلس الأمن الدوليّ على إعادة فرض عقوبات على إيران، بسبب برنامجها النوويّ.



وفي أواخر آب، قامت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديًا منه عام 2018 معيدة فرض عقوباتها على طهران.



وأتاح الإشعار الرسميّ إلى مجلس الأمن مهلة 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.



وأكدت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أنّ جلسة بحث مسألة العقوبات ستبدأ عند العاشرة صباح الجمعة (14,00 ت غ).