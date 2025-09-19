مدير المخابرات الخارجية البريطانية: لا أرى أيّ دليل على أنّ بوتين مهتم بالتفاوض للسلام

أكّد مدير المخابرات الخارجية البريطانية ريتشارد مور أنّه لا يرى "أيّ دليل" على أنّ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين مهتم بالتفاوض للسلام في أوكرانيا ما لم تعلن كييف استسلامها.



وقال مور، في إسطنبول خلال الإعلان عن خطط لاستخدام الإنترنت المظلم، لتجنيد عملاء وتلقي معلومات سرية من عملاء في روسيا والعالم: "بوتين قضم أكثر مما يستطيع مضغه واستهان بالأوكرانيين في الحرب".