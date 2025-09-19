مساعد وزير الخارجية الإيرانيّ منتقدًا إعادة فرض العقوبات: تمييز له دوافع سياسية

انتقد مساعد وزير الخارجية الإيرانيّ سعيد خطيب زادة تحرك قوى أوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طِهران في حلول نهاية الشهر ما لم تلب مطالب تشمل السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع نووية لديها.



وقال للصحافيين في جنيف: "ما يفعله الأوروبيون يشكل تمييزًا له دوافع سياسية".



وأضاف: "إنهم مخطئون على مستويات عديدة بمحاولة إساءة استخدام الآلية المشمولة في الاتفاق النوويّ".