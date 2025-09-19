إسرائيل أغلقت المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن

أغلقت إسرائيل المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، بعد يوم من إطلاق سائق يحمل مساعدات إنسانية من الأردن إلى غزة النار.



وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية التي تدير معبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي) إغلاقه حتى إشعار آخر.



وتأثّر أيضًا المعبران بين إسرائيل والأردن، إذ أُغلق جسر الشيخ حسين (معبر نهر الأردن) في الشمال، وظل معبر وادي عربه (رابين) في الجنوب مفتوحًا للعمال فقط.