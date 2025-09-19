إستونيا تتهم روسيا بانتهاك "غير مسبوق" لمجالها الجوي

نددت وزارة الخارجية الإستونية بانتهاك "جريء بنحو غير مسبوق" للمجال الجوي لإستونيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي (ناتو)، نفذته ثلاث طائرات مقاتلة روسية.



وقالت الوزارة في بيان: "حصل الانتهاك فوق خليج فنلندا، حيث دخلت ثلاث طائرات مقاتلة من روسيا الاتحادية من طراز ميغ-31 المجال الجوي الإستوني وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة".



ونقل البيان عن وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا قوله: "انتهكت روسيا المجال الجوي الإستوني أربع مرات هذا العام، وهو أمر غير مقبول في ذاته. لكن اختراق اليوم، الذي نفذته ثلاث طائرات مقاتلة، جريء بنحو غير مسبوق".



وأضاف الوزير على منصة "اكس": "لا يمكن التسامح مع مثل هذه الأفعال، ويجب معاقبتها بإجراءات سياسية واقتصادية سريعة".



وأشارت الوزارة الإستونية إلى أنها استدعت القائم بأعمال السفارة الروسية للاحتجاج على هذا الانتهاك.