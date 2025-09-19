أميركا اللاتينية قلقة حيال تدخل عسكري أميركي محتمل في فنزويلا

انتقدت وزيرة الخارجية الكولومبية الانتشار العسكري الاميركي "المفرط" في منطقة الكاريبي، معتبرة أنه يثير قلق أميركا اللاتينية.



وقالت الوزيرة روزا فيلافيشنسيو لوكالة فرانس برس إن نشر الولايات المتحدة لسفن حربية قبالة فنزويلا "غير متكافئ" و"لا يمت بصلة الى المعركة ضد تهريب المخدرات".