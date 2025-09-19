البيت الأبيض يسعى لموافقة الكونغرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى للحصول على موافقة الكونغرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب ستة مليارات دولار.



وقالت الصحيفة إن المبيعات المقترحة تشمل صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لتوريد 30 طائرة هليكوبتر أباتشي من طراز إيه.إتش-64 و1.9 مليار دولار لبيع 3250 مركبة هجومية للمشاة للجيش الإسرائيلي.