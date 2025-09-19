الدفاع المدني: 450 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة

أفاد الدفاع المدني في غزة وكالة فرانس برس بأن 450 الف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوب القطاع منذ نهاية آب.



وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير إن "عدد المواطنين الذين نزحوا من غزة الى الجنوب بلغ 450 ألف شخص منذ بدء العملية العسكرية على مدينة غزة في آب الفائت".