بريطانيا تطلق موقعا الكترونيا على شبكة الانترنت المظلم لتجنيد جواسيس جددا

أخبار دولية
2025-09-19 | 23:45
مشاهدات عالية
بريطانيا تطلق موقعا الكترونيا على شبكة الانترنت المظلم لتجنيد جواسيس جددا

أطلق جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "أم آي 6" الجمعة موقعا الكترونيا على شبكة "الإنترنت المظلم" في محاولة لتجنيد جواسيس في روسيا وحول العالم من خلال توفير قناة اتصال آمنة لهم. 
     
وأعلن الجهاز أن موقع "البريد الصامت" يتيح لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بالإرهاب أو أنشطة استخباراتية معادية، التواصل بشكل آمن مع بريطانيا. 
     
وتتوفر تعليمات حول كيفية الوصول إلى البوابة الالكترونية الجديدة على قناة جهاز "أم آي 6" على يوتيوب.
     
وتوجه ريتشارد مور، الرئيس المنتهية ولايته لجهاز "أم آي 6"، بالقول للجواسيس المحتملين عند إطلاقه الموقع "بابنا الافتراضي مفتوح لكم".
     
ونصح جهاز "أم آي 6" الذي حقق شهرة عالمية من خلال شخصية جيمس بوند للكاتب أيان يان فلمينغ، المهتمين باستخدام متصفح "تور" الآمن للوصول إلى الإنترنت المظلم، وكذلك استخدام أجهزة وحسابات بريد إلكتروني غير مرتبطة بهم لتجنب إثارة الشكوك. 
     

أخبار دولية

موقعا

الكترونيا

الانترنت

المظلم

لتجنيد

جواسيس

