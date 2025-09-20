الأخبار
ترامب يعلن عن استهداف جديد لقارب مخدرات في منطقة القيادة الجنوبية الأميركية

أخبار دولية
2025-09-20 | 00:02
ترامب يعلن عن استهداف جديد لقارب مخدرات في منطقة القيادة الجنوبية الأميركية
ترامب يعلن عن استهداف جديد لقارب مخدرات في منطقة القيادة الجنوبية الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن قواته استهدفت قاربا آخر لتهريب المخدرات في المياه الدولية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. 
     
وعلى عكس الهجمات السابقة، لم يكشف ترامب ما إذا كانت الضربة قد وقعت قبالة سواحل فنزويلا، حيث نشرت البحرية الأميركية سفنا حربية وغواصات لمكافحة تهريب المخدرات. 
     
وقال فقط إنها وقعت في نطاق مسؤولية القيادة الجنوبية الأميركية التي تشمل الأميركيتين الوسطى والجنوبية بالإضافة إلى منطقة البحر الكاريبي. 
     
وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" دون تحديد موعد وقوع الهجوم الجديد، إن الاستخبارات الأميركية أكدت أن القارب كان يحمل مخدرات وفي طريقه "عبر ممر تهريب معروف لتسميم الأميركيين". 
     
وتضمن المنشور مقطع فيديو لقارب سريع في مرمى السلاح قبل أن ينفجر ويشتعل. 
     
وكتب ترامب "أسفرت الضربة عن مقتل ثلاثة إرهابيي مخدرات كانوا على متن قارب يبحر في المياه الدولية. ولم يصب أي من القوات الأميركية بأذى في هذه الضربة".

