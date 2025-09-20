الأخبار
غوتيريش لا يخشى عواقب الاعتراف بدولة فلسطينية ويرى ضما اسرائيليا "تدريجيا" للضفة الغربية

أخبار دولية
2025-09-19 | 23:35
غوتيريش لا يخشى عواقب الاعتراف بدولة فلسطينية ويرى ضما اسرائيليا "تدريجيا" للضفة الغربية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في حديث لوكالة فرانس برس الجمعة من أن العالم لا يجب أن "يخشى" ردود الفعل الإسرائيلية، في ظل مواصلة الدولة العبرية حربها في قطاع غزة وسعيها لضم الضفة الغربية بشكل تدريجي.
     
وأفادت تقارير أن إسرائيل هددت بضم الضفة الغربية في حال مضي الدول الغربية قدما في الاعتراف بدولة فلسطين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك. 
     
وقال "لا ينبغي أن نشعر بالخشية من خطر رد الفعل الانتقامي، لأنه سواء قمنا بما نقوم به أم لا، هذه الاجراءات ستستمر، وعلى الأقل هناك فرصة لحشد المجتمع الدولي لممارسة الضغط لمنع حدوث ذلك".
     
أضاف "لا أعتقد أننا نتحدث عن رد انتقامي في ما يتعلق بهذا الأمر أو ذاك. لقد كان هناك تقدم مستمر في إجراءات الحكومة الإسرائيلية بهدف تدمير غزة بالكامل الآن، وضم الضفة الغربية بشكل تدريجي".
     

أخبار دولية

عواقب

الاعتراف

بدولة

فلسطينية

اسرائيليا

"تدريجيا"

للضفة

الغربية

