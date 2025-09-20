كندا تمنع فرقة الراب نيكاب من دخول البلاد وتتّهمها بدعم حزب الله وحماس

منعت كندا فرقة الراب الإيرلندية الشمالية نيكاب من دخول أراضيها لإقامة حفلات موسيقية مقرّرة الشهر المقبل، متّهمة أعضاءها بدعم حزب الله وحماس، وفق ما أعلنت الحكومة الجمعة.



في منشور على منصة إكس، أوضح فينس غاسبارو المكلّف مكافحة الجريمة أن "الفرقة أعربت علنا عن دعمها لمنظمات إرهابية على غرار حزب الله وحماس".



واعتبر غاسبارو أن "نيكاب" الملاحق أحد أعضائها امام القضاء البريطاني بتهمة دعم حزب الله، تروّج "للعنف والكراهية".



وتابع "إن العنف السياسي وتمجيد منظّمات إرهابية، وعرض رموز كراهية تستهدف المجتمع اليهودي، ليست أشكالا من التعبير المحمي (قانونا) ولن تتسامح معها حكومتنا".



في منشورات على وسائل للتواصل الاجتماعي، اعتبرت الفرقة أن هذه الاتهامات "خاطئة وخبيثة للغاية" وأكّدت أنها بصدد رفع دعوى قضائية.

