روسيا تنفي انتهاكها المجال الجوي لاستونيا

نفت وزارة الدفاع الروسية الجمعة دخول ثلاث مقاتلات من طراز ميغ-31 المجال الجوي الاستوني بشكل غير قانوني بعد اعتراضها من قبل طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي وتحذيرها بضرورة الابتعاد.



وقالت الوزارة قي بيان إن مقاتلاتها كانت في "عملية تحليق مجدولة وملتزمة بشكل صارم بقواعد المجال الجوي الدولي ولم تنتهك حدود الدول الأخرى، كما أكدت عمليات الرصد الموضوعية".



وأضافت أن الطائرات لم تنحرف عن مسارها المتفق عليه و"لم تنتهك المجال الجوي الاستوني".



وأوضحت أن الطائرات حلقت فوق "المياه المحايدة لبحر البلطيق على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات من جزيرة فايندلو" في خليج فنلندا.



وأفادت استونيا العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي الجمعة بخرق ثلاث طائرات مقاتلة روسية أجواءها، معتبرة أنه انتهاك "جريء على نحو غير مسبوق".



وأعلن رئيس الوزراء الإستوني كريستن ميشال الجمعة أن بلاده ستطلب من حلف شمال الأطلسي تفعيل المادة الرابعة التي تنص على إجراء مشاورات بين الحلفاء في حال وجود تهديد لأحد أعضائه.