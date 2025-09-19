الأخبار
أميركا ستنهي وضع الحماية الموقتة للسوريين

أخبار دولية
2025-09-19 | 16:46
أميركا ستنهي وضع الحماية الموقتة للسوريين

أظهر إشعار حكومي نُشر اليوم الجمعة أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية ستنهي وضع الحماية من الترحيل للمهاجرين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة.

وبموجب الإشعار، سيدخل قرار إنهاء وضع الحماية الموقتة لسوريا، الذي كان مقررا أن ينتهي في 30 أيلول، حيز التنفيذ في 21 تشرين الثاني.

أخبار دولية

