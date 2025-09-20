نتنياهو يتهم مصر بالحشد العسكري في شبه جزيرة سيناء

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصر بالحشد العسكري في شبه جزيرة سيناء.ووفق موقع أكسيوس، طلب نتنياهو من إدارة ترامب الضغط على مصر لتقليص هذا الحشد.وقال إنّه يُشكل انتهاكات كبيرة من قبل مِصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل للعام 1979.وذكر موقع أكسيوس، أن المِصريين يَنشئونَ بنية تحتية عسكرية - يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية - في المناطق التي لا يسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب اتفاقية السلام.