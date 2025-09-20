الهند قلقة من فرض ترامب رسوما سنوية مقدارها 100 ألف دولار على تأشيرة لقطاع التكنولوجيا

حذرت الهند من "عواقب" إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما سنوية مقدارها 100 ألف دولار على تأشيرات العمل المُستخدمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، ما قد يرتب عواقب وخيمة على شركات هذا القطاع التي تُوظّف أعدادا كبيرة من الآسيويين.



وقالت وزارة الخارجية الهندية إن الإجراء الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد يهدد بالتسبّب في "اضطرابات" لأسر الأشخاص الحاملين هذا النوع من التأشيرات.



وأعربت الرابطة المهنية الرئيسية في الهند "ناسكوم" عن "قلقها" من عواقب محتملة على "استمرارية" بعض المشاريع.



كما أعربت عن قلقها إزاء قصر المهلة الزمنية والمحددة بيوم واحد لدخول الإجراء حيز التنفيذ مؤكدة في بيان أنها "تثير حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمهنيين والطلاب حول العالم".



وأضافت أن تغييرات بهذا الحجم في السياسات ينبغي أن تترافق "مع فترات انتقالية مناسبة تسمح للمنظمات والأفراد بتنظيم أنفسهم بفعالية وتقليل الاضطرابات".

