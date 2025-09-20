الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البنتاغون يشدّد القيود على الصحافيين المعتمدين

أخبار دولية
2025-09-20 | 13:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البنتاغون يشدّد القيود على الصحافيين المعتمدين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
البنتاغون يشدّد القيود على الصحافيين المعتمدين

فرضت وزارة الدفاع الأميركية قيودا على الصحافيين المعتمدين تقضي بوجوب نيل مصادقتها قبل نشر أي معلومات على صلة بها وذلك تحت طائلة إلغاء اعتماداتهم، في تعديل وصفته جمعية بارزة للصحافيين بأنه "هجوم على الصحافة المستقلة".
     
وتندرج القيود الجديدة التي تبلّغها الصحافيون المعنيّون مساء الجمعة، في إطار حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحكومته ضد الصحافة التقليدية المتهّمة بأنها مناهضة له.
     
وجاء في الوثيقة الجديدة أن المعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع "يجب أن تنال موافقة مسؤول مكلّف المصادقة على النشر للعامة، وذلك قبل النشر".
     
ويبدو أن هذا التدبير يشمل المعلومات التي يجمعها صحافيون عبر مصادر داخلية، خارج قنوات الاتصال الرسمية.
     
وتشير الوثيقة صراحة إلى أن عدم الامتثال لهذه القاعدة يعدّ سببا لسحب الاعتماد.
     
وجاء في بيان للنادي الوطني للصحافة في واشنطن وهو جمعية للصحافيين، أن "البنتاغون بات يطلب من الصحافيين توقيع تعهّد بعدم الحصول على معلومات، حتى تلك غير المشمولة بالسرية الدفاعية، ما لم توافق الحكومة على ذلك صراحة".
     
وأضاف البيان الذي وقّعه رئيس هذه الجمعية مايك بالسامو: "يشكل ذلك هجوما مباشرا على الصحافة المستقلة في المكان حيث النظرة المستقلة هي الأكثر أهمية: الجيش الأميركي".
     
وحضّ بالسامو البنتاغون على التراجع عن هذا التدبير.
     
الجمعة، دافع بيت هيغسيث الذي يرأس "وزارة الحرب"، وفقا للتسمية التي عدّلها الرئيس الأميركي لوزارة الدفاع، عن قيد آخر مدرج في النموذج الجديد للاعتمادات.
     
وجاء في منشور له على منصة إكس: "لم يعد مسموحا للصحافة التجوّل في أروقة منشأة آمنة. ضعوا الشارة واتّبعوا القواعد، أو عودوا إلى منازلكم".
     
ومنذ توليه وزارة الدفاع مطلع العام، منح هيغسيث مكاتب في البنتاغون كانت مخصّصة لوسائل إعلامية كبرى تعد تقدّمية، لأخرى أكثر يمينية.

أخبار دولية

البنتاغون

الصحافيين

LBCI التالي
زيلينسكي: روسيا أطلقت 40 صاروخا و580 مسيرة على أوكرانيا موقعة 3 قتلى
البرتغال ستعترف رسميا بدولة فلسطين الأحد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-25

الأمم المتحدة تشدد على وجوب عدم استهداف المستشفيات والصحافيين بعد قصف مستشفى ناصر

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-11

كركي بحث والقصيفي والأسمر في إخضاع الصحافيين والمصورين إلى صندوق الضمان وإمكان خفض الإشتراكات

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-08

كركي: بدء استفادة الصحافيين والمصورين من التقديمات الصحيّة في الضمان

LBCI
أخبار دولية
2025-09-01

صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:39

المرصد السوري: مقتل سبعة مدنيين في قصف لقوات حكومية في شمال سوريا

LBCI
أخبار دولية
16:01

وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تلغي مسحا سنويا عن انعدام الأمن الغذائي

LBCI
أخبار دولية
15:03

تظاهرة في فيينا تنديدا بالهجوم الإسرائيلي على غزة

LBCI
أخبار دولية
14:13

إيران تهدد بتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية حال إعادة فرض العقوبات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-05-08

استقرار تام في الأحوال الجوية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-09

سلام يتّصل برئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر: استهداف قطر خرق خطير للقوانين الدولية ومحاولة لإضعاف جهود التهدئة

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-20

وكالة الأنباء السورية: الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما خاصا بالتصديق على النظام الانتخابي الموقت لمجلس الشعب

LBCI
آخر الأخبار
14:55

أكسيوس عن مصدر: اجتماع مرتقب اليوم السبت في نيويورك بين المبعوث ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تاكسي حنان للسيدات فقط… مشواركِ معها أسرع على الدراجة النارية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

للمرة الأولى... خطة الطوارئ الوطنية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعايير شاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كاميرا الـLBCI في جولة مع وزير الأشغال داخل أنفاق بيروت وعلى طرقاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

برجا كاتدرائية نوتردام في باريس يحتضنان الزوار مجددا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

من المواجهة إلى الحوار: حزب الله يفتح باب المصالحة مع السعودية

LBCI
أخبار لبنان
13:16

الراعي دشّن دير القديس شربل في منطقة فيلييه سور مارن بفرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

اتفاق شبه مكتمل بين إسرائيل وسوريا خارج إطار اتفاقات أبراهام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:11

الاعتداء على "طبيب الفقراء" وسكرتيرته... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
15:10

سائق يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شابين كانا يمارسان رياضة المشي

LBCI
فنّ
10:39

بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح

LBCI
أمن وقضاء
04:00

الأمن العام يسقط نادي تدليك وهمي يُمارس الفساد في البقاع الأوسط

LBCI
حال الطقس
02:15

كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان وارتفاع ملحوظ بالحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

LBCI
أمن وقضاء
14:06

أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون

LBCI
خبر عاجل
03:46

مصادر للـLBCI ردًا على سؤال حول كلام الامين العام لحزب الله بخصوص السعودية: المملكة حريصة على استقرار لبنان وازدهاره وهي تتعامل معه من منطلق دولة إلى دولة

LBCI
أمن وقضاء
11:33

الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More