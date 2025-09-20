البيت الأبيض: 6 مقاعد للأميركيين من أصل 7 في إدارة تيك توك بالولايات المتحدة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الاتفاق بين واشنطن وبكين بشأن مستقبل تطبيق تيك توك سيشمل شغل الأميركيين ستة من أصل سبعة مقاعد في مجلس الإدارة الذي يشرف على عمليات تطبيق الفيديو القصير في الولايات المتحدة.



وقالت ليفيت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "سيكون هناك سبعة مقاعد في مجلس الإدارة الذي يتحكم في التطبيق في الولايات المتحدة، وستة من هذه المقاعد سيشغلها أميركيون".