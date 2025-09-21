الأردن يعيد فتح معبر اللنبي للأفراد بعد إغلاقه جراء مقتل عسكريَين إسرائيليين

أعلن الأردن الأحد إعادة فتح معبر الملك حسين (اللنبي) الحدودي مع الضفة الغربية المحتلة بعد ثلاثة ايام من إغلاقه أثر هجوم بإطلاق النار نفذه سائق شاحنة تنقل مساعدات إلى قطاع غزة وأسفر عن مقتل عسكريَين إسرائيليَين.



وأفادت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام في بيان عن "إعادة فتح جسر الملك حسين الأحد أمام حركة المسافرين فقط فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر".



ويشهد المعبر منذ الصباح الباكر حركة كثيفة للمسافرين بالاتجاهين، حسب قناة "المملكة" الرسمية.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الخميس أنه طلب من الحكومة الأردنية وقف إدخال مساعدات الى غزة عبر هذا المعبر.



وقتل مسلّح عسكريين إسرائيليين الخميس في إطلاق نار عند المعبر، وفق جهاز الإسعاف والجيش الإسرائيليين، بينما أكدت المملكة والدولة العبرية أن المشتبه به كان سائق شاحنة أردني ينقل مساعدات الى قطاع غزة.

