الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق مقذوفين من قطاع غزة واعتراض أحدهما

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو جنوب الدولة العبرية، واعتراض أحدهما فيما سقط الثاني في منطقة مفتوحة.



وقال الجيش في بيان "تمّ رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتين من قطاع غزة حيث اعترض سلاح الجو إحداهما بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة دون وقوع اصابات".