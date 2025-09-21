الأخبار
جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي الاثنين بشأن خرق طائرات روسية أجواء استونيا
أخبار دولية
2025-09-21 | 06:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي الاثنين بشأن خرق طائرات روسية أجواء استونيا
أعلنت وزارة الخارجية الإستونية الأحد أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا الاثنين بناءً على طلبها، بعد أن انتهكت ثلاث طائرات روسية مجالها الجوي.
وجاء في بيان الخارجية الإستونية "في 22 أيلول سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا ردا على الانتهاك الروسي الصارخ للمجال الجوي الإستوني الجمعة".
أخبار دولية
طارئة
لمجلس
الامن
الدولي
الاثنين
طائرات
روسية
أجواء
استونيا
