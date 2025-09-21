جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي الاثنين بشأن خرق طائرات روسية أجواء استونيا



أعلنت وزارة الخارجية الإستونية الأحد أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا الاثنين بناءً على طلبها، بعد أن انتهكت ثلاث طائرات روسية مجالها الجوي.



وجاء في بيان الخارجية الإستونية "في 22 أيلول سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا ردا على الانتهاك الروسي الصارخ للمجال الجوي الإستوني الجمعة".