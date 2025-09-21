دمشق تتهم قوات سوريا الديموقراطية بقصف أودى بمدنيين في الشمال السبت

نفت السلطات في دمشق الأحد الاتهام الموجّه إليها من قبل قوات سوريا الديموقراطية بقصف قرية في محافظة حلب السبت، وحمّلتها مسؤولية الهجوم الذي قال المرصد السوري لحقوق الانسان إنه أسفر عن مقتل سبعة مدنيين.



وأفاد المرصد بمقتل خمس نساء وطفلين في قرية أم التينة في منطقة بلدة دير حافر بريف حلب (شمال) بقصف شنّه "عناصر من الجيش السوري". كما اتهمت قوات سوريا الديموقراطية "فصائل تابعة لحكومة دمشق ومؤيدة لتركيا" بقصف القرية.



وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية التي تشكل قوات سوريا الديموقراطية ("قسد") قوتها الأمنية والعسكرية، على مساحات شاسعة من شمال سوريا وشمال شرقها تضم حقول نفط وغاز.



وتقع منطقة دير حافر على خطوط التماس بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديموقراطية، حيث تدور اشتباكات متقطعة في المنطقة، بحسب ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن.

