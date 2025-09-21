نتنياهو يرى أن تحقيق السلام مع لبنان وسوريا ممكن: انتصاراتنا على حزب الله فتحت نافذة لإمكانية لم تكن بالحسبان

رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب التي خاضتها إسرائيل مع حزب الله تفسح في المجال أمام تحقيق السلام مع لبنان وسوريا.



وقال نتنياهو خلال اجتماع حكومته: "انتصاراتنا في لبنان على حزب الله فتحت نافذة لإمكانية لم تكن بالحسبان قبل العمليات الأخيرة، فرصة لسلام مع جيراننا في الشمال".



وأضاف: "نجري محادثات مع السوريين، وهناك بعض التقدم لكن الوقت لا يزال مبكرا للحكم" على نتائجها.