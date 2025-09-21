إعادة إغلاق معبر اللنبي بعد ساعات قليلة من فتحه أمام الأفراد

أعيد الأحد غلق معبر الملك حسين (اللنبي) الحدودي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة بعد ساعات من إعادة فتحه أمام الأفراد، وذلك بعد ثلاثة أيام من إغلاقه إثر هجوم نفّذه سائق شاحنة تنقل مساعدات إلى قطاع غزة وأسفر عن مقتل عسكريَين إسرائيليين، وفق ما ذكرت السلطات الأردنية والإسرائيلية والفلسطينية.



وأفادت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام في بيان، بأنه تمت "إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الآخر (الإسرائيلي)"، داعية المسافرين إلى "متابعة وسائل الإعلام لحين إعادة فتح المعبر".



وأكّدت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية في بيان أن "الجانب الإسرائيلي أغلق معبر الكرامة (التسمية الفلسطينية للمعبر) اليوم وبشكل مفاجىء في كلا الاتجاهين، وبناء عليه، فإن المعبر مغلق لهذا اليوم الأحد".



في المقابل، أوردت سلطة المطارات الإسرائيلية على حسابها على "إكس" منشورا جاء فيه: "بالتنسيق بين الأردنيين والفلسطينيين، لن يُفتح معبر اللنبي أمام حركة المسافرين اليوم".



وكانت إدارة أمن الجسور الأردنية أعلنت في وقت سابق الأحد "إعادة فتح جسر الملك حسين الأحد أمام حركة المسافرين فقط فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر".



وقالت قناة "المملكة" الرسمية إن المعبر شهد في الصباح حركة كثيفة للمسافرين بالاتجاهين.



وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس أنه طلب من الحكومة الأردنية وقف إدخال مساعدات الى غزة عبر هذا المعبر.



وقَتل مسلّح عسكريين إسرائيليين الخميس في إطلاق نار عند المعبر، وفق جهاز الإسعاف والجيش الإسرائيليين، بينما أكدت المملكة وإسرائيل أن المشتبه به كان سائق شاحنة أردنيا ينقل مساعدات الى قطاع غزة. وقد قتل بدوره بعد الهجوم.