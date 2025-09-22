الولايات المتحدة تصف الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل حلفائها بأنه "استعراضي"

وصفت الولايات المتحدة الأحد اعتراف عدد من حلفائها الرئيسيين، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا، بدولة فلسطينية بأنه "استعراضي".



وقال أحد المتحدثين باسم الخارجية الأميركية مشترطا عدم كشف هويته: "لا يزال تركيزنا منصبا على الدبلوماسية الجادة وليس اللفتات الاستعراضية. أولوياتنا واضحة: إطلاق الرهائن وأمن إسرائيل والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها الذي لا يمكن أن يتحقق إلا أذا كانت خالية من حماس.