الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الولايات المتحدة تصف الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل حلفائها بأنه "استعراضي"
أخبار دولية
2025-09-22 | 00:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الولايات المتحدة تصف الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل حلفائها بأنه "استعراضي"
وصفت الولايات المتحدة الأحد اعتراف عدد من حلفائها الرئيسيين، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا، بدولة فلسطينية بأنه "استعراضي".
وقال أحد المتحدثين باسم الخارجية الأميركية مشترطا عدم كشف هويته: "لا يزال تركيزنا منصبا على الدبلوماسية الجادة وليس اللفتات الاستعراضية. أولوياتنا واضحة: إطلاق الرهائن وأمن إسرائيل والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها الذي لا يمكن أن يتحقق إلا أذا كانت خالية من حماس.
أخبار دولية
المتحدة
الاعتراف
بدولة
فلسطينية
حلفائها
"استعراضي"
التالي
مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم
ترامب يرفع شعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" ضد خصومه خلال تأبين كيرك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-28
الولايات المتحدة تصف مؤتمر الأمم المتحدة لحل الدولتين بأنه "مسرحية دعائية"
أخبار دولية
2025-07-28
الولايات المتحدة تصف مؤتمر الأمم المتحدة لحل الدولتين بأنه "مسرحية دعائية"
0
أخبار دولية
2025-09-04
الولايات المتحدة للدول الأخرى: الاعتراف بدولة فلسطينية سيتسبب في مزيد من المشكلات
أخبار دولية
2025-09-04
الولايات المتحدة للدول الأخرى: الاعتراف بدولة فلسطينية سيتسبب في مزيد من المشكلات
0
أخبار دولية
2025-08-08
فانس: الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط للاعتراف بدولة فلسطينية
أخبار دولية
2025-08-08
فانس: الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط للاعتراف بدولة فلسطينية
0
أخبار دولية
2025-09-20
غوتيريش: على العالم ألا "يخشى" الردّ الإسرائيلي على الاعتراف بدولة فلسطينية
أخبار دولية
2025-09-20
غوتيريش: على العالم ألا "يخشى" الردّ الإسرائيلي على الاعتراف بدولة فلسطينية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:02
الرئيس السّوريّ: عازمون في بناء بلدنا وفي تمكين الناس من العودة إلى منازلهم
أخبار دولية
03:02
الرئيس السّوريّ: عازمون في بناء بلدنا وفي تمكين الناس من العودة إلى منازلهم
0
أخبار دولية
02:38
فرنسا والسعودية تعتزمان جمع العشرات من زعماء العالم لحشد الدعم لحل الدولتين
أخبار دولية
02:38
فرنسا والسعودية تعتزمان جمع العشرات من زعماء العالم لحشد الدعم لحل الدولتين
0
أخبار دولية
01:03
تركيا تلغي رسوما جمركية إضافية على واردات بعض المنتجات الأميركية
أخبار دولية
01:03
تركيا تلغي رسوما جمركية إضافية على واردات بعض المنتجات الأميركية
0
أخبار دولية
01:02
قطر ترحب باعتراف 4 دول غربية كبرى بدولة فلسطينية
أخبار دولية
01:02
قطر ترحب باعتراف 4 دول غربية كبرى بدولة فلسطينية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-08-14
فصائل المقاومة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو وسموتريتش امتداد لحرب الإبادة وتستند إلى خرافات توراتية مزيفة
آخر الأخبار
2025-08-14
فصائل المقاومة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو وسموتريتش امتداد لحرب الإبادة وتستند إلى خرافات توراتية مزيفة
0
آخر الأخبار
2025-09-16
رويترز: الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد للاحتجاج على تصريحات لوزير خارجية إسرائيل
آخر الأخبار
2025-09-16
رويترز: الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد للاحتجاج على تصريحات لوزير خارجية إسرائيل
0
أخبار دولية
2025-05-03
رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك يقدم استقالته
أخبار دولية
2025-05-03
رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك يقدم استقالته
0
أخبار دولية
2025-09-11
توقيف أوكرانيَين في جورجيا بتهمة تهريب متفجرات
أخبار دولية
2025-09-11
توقيف أوكرانيَين في جورجيا بتهمة تهريب متفجرات
بالفيديو
d-none hideMe
0
منوعات
18:19
إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025
منوعات
18:19
إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025
0
فنّ
18:14
أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟
فنّ
18:14
أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟
0
فنّ
18:07
موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!
فنّ
18:07
موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!
0
فنّ
18:01
في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"
فنّ
18:01
في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"
0
فنّ
17:53
تعرفوا إلى الممثل الذي حصد جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أول" في موركس دور 2025!
فنّ
17:53
تعرفوا إلى الممثل الذي حصد جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أول" في موركس دور 2025!
0
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
0
فنّ
17:40
من القاهرة إلى بيروت... أمينة خليل تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية
فنّ
17:40
من القاهرة إلى بيروت... أمينة خليل تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية
0
فنّ
17:25
بعد مشاركتها في "بالدم"... الموركس دور يكرّم سينتيا كرم بجائزتين مميزتين
فنّ
17:25
بعد مشاركتها في "بالدم"... الموركس دور يكرّم سينتيا كرم بجائزتين مميزتين
0
فنّ
17:17
هذه الأغنية لجوزيف عطية تحصد جائزة "أفضل أغنية لبنانية" في حفل موركس دور 2025
فنّ
17:17
هذه الأغنية لجوزيف عطية تحصد جائزة "أفضل أغنية لبنانية" في حفل موركس دور 2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:28
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
أخبار لبنان
03:28
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
2
أمن وقضاء
10:33
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
أمن وقضاء
10:33
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
3
أخبار لبنان
14:25
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين
أخبار لبنان
14:25
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين
4
أخبار لبنان
05:41
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
أخبار لبنان
05:41
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
5
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
6
أمن وقضاء
06:46
توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في مجدل عنجر... ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية (صور)
أمن وقضاء
06:46
توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في مجدل عنجر... ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية (صور)
7
خبر عاجل
10:40
حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان
خبر عاجل
10:40
حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان
8
خبر عاجل
12:01
نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين
خبر عاجل
12:01
نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More