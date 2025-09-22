مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 16 في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، وفق ما أفاد مسؤول روسي رفيع.



وقال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف المدعوم من الكرملين، إن الهجوم الأوكراني استهدف بلدة فوروس السياحية وألحق اضرارا بمبنى صحي ومدرسة.



وأضاف أكسيونوف عبر تلغرام: "وفقا للبيانات المحدثة، قتل ثلاثة أشخاص وجرح 16 جراء هجوم الطائرة المسيرة".



وأشار إلى أن شظايا الطائرة التي جرى اسقاطها تسببت أيضا باندلاع حريق بالقرب من مدينة يالطا الساحلية.



ووصفت وزارة الدفاع الروسية الغارة بأنها "هجوم إرهابي"، وذكرت في البداية أن عدد القتلى اثنين.



من جهتها، أعلنت أوكرانيا أن موسكو نفذت 46 غارة على أراضيها حتى الساعة العاشرة مساء (19,00 ت غ) الأحد.